Karate: L’Accademia ha ripreso a combattere ed ha calato il Tris alle Qualificazioni regionali Assolute ed Esordienti

Si è concluso domenica 3 ottobre 2021 il torneo di qualificazione valido per l’accesso alle finali nazionali del campionato Italiano Assoluto ed Esordienti

Crotone,

giovedì 14 Ottobre 2021.

La manifestazione si è tenuta presso la cupola geodetica di Piazza Rocco Trento a san Marco Argentano, dove sono confluiti gli atleti da tutta la regione. Per l’Accademia Karate Crotone il M° Rosario Stefanizzi ha guidato il tris formato da Emanuel Lo Iacono (Assoluti over 18) e Andrea Cafarda e Dionisia Sorrentino(Esordienti Under 13).

I tre moschettieri dell’AKC hanno lasciato ancora una volta il segno del loro passaggio conquistandosi il pass di accesso alle finali nazionali in programma nelle settimane a venire.

Il primo a dare il via alle qualificazioni dei crotoniati è stato Emanuel Lo Iacono, atleta di spicco che milita nella categoria più temuta, ovvero i 75kg, della classe Assoluta. Gli ottimi atleti hanno dato vita ad incontri molto spettacolari ed attesi dove, comunque, l’atleta crotonese ha lasciato la sua impronta conquistando ancora una volta il titolo assoluto della categoria e bissando quello di cui è già in possesso nel Kata.

Nella classe Esordienti buona la prima esperienza per la giovane Dionisia Sorrentino che nella categoria-56kg ha guadagnato la finale, dove, però, ne ha sentito il peso cedendo di misura ma conquistando la sua prima medaglia nel kumite (combattimento libero) e la sua prima qualificazione per la finale nazionale femminile di kumite.

Ottima la prestazione del giovane Alessandro Cafarda che dal canto suo che ha gestito freddamente gli incontri piazzandosi sul gradino più alto del podio dei -48kg conquistando anche egli la tanto desiderata qualificazione nazionale.

Il team crotoniate ha dunque calato il tris piazzando tre atleti su tre alle finali nazionali per la soddisfazione di tutta l’Accademia Karate Crotone ed, in primis, del M° Enzo Migliarese il quale ha espresso parole di elogio per lo Staff tecnico Organizzativo del settore Karate Fijlkam Calabria e per l’operato dei Tecnici e degli Atleti della storica scuola di karate crotonese.

