Arrivabene: “Il mercato di gennaio? Non sarà né interessante né impegnativo”

Arrivabene: “Il mercato di gennaio? Non sarà né interessante né impegnativo”A pochi minuti da Bologna-Juve l’amministratore delegato bianconero fa il punto dopo il recente aumento di capitale: “I segnali arrivati dagli azionisti sono positivi, ci danno fiducia per il piano di risanamento e rilancio. Ma non è budget da destinare al mercato” continua a leggere […]

La Redazione24

,

sabato 18 Dicembre 2021.

Arrivabene: “Il mercato di gennaio? Non sarà né interessante né impegnativo”A pochi minuti da Bologna-Juve l’amministratore delegato bianconero fa il punto dopo il recente aumento di capitale: “I segnali arrivati dagli azionisti sono positivi, ci danno fiducia per il piano di risanamento e rilancio. Ma non è budget da destinare al mercato”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA