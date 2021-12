Due gol presi in 2 mesi: da novembre la Juve ha la miglior difesa. Eppure non basta

La Redazione24

,

domenica 19 Dicembre 2021.

Due gol presi in 2 mesi: da novembre la Juve ha la miglior difesa. Eppure non bastaNelle ultime sette partite per cinque volte Allegri non ha subìto gol, le due reti contro Atalanta e Venezia sono costate carissime. Perché il problema è dall’altra parte del campo: “Ci resta da migliorare tantissimo nella costruzione, nel modo in cui attacchiamo”, dice De Ligt

