Eppure Mazzarri non si tocca. Capozucca: “Mai più certi giocatori nel Cagliari”

Eppure Mazzarri non si tocca. Capozucca: “Certi giocatori non giocheranno più nel Cagliari”Il d.s. dei sardi blinda l’allenatore e accusa una parte della rosa: “Ho visto cose inaccettabili dentro e fuori dal campo, per alcuni è stata l’ultima partita con questa maglia” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 19 Dicembre 2021.

Eppure Mazzarri non si tocca. Capozucca: “Certi giocatori non giocheranno più nel Cagliari”Il d.s. dei sardi blinda l’allenatore e accusa una parte della rosa: “Ho visto cose inaccettabili dentro e fuori dal campo, per alcuni è stata l’ultima partita con questa maglia”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA