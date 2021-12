A Natale i foulard di Salvatore Migale a sostegno della prevenzione oncologica de la Lilt

Un regalo di Natale speciale per sostenere la prevenzione oncologica

Crotone,

giovedì 30 Dicembre 2021.

La prevenzione oncologica messa in campo dall’associazione provinciale Lilt Crotone Odv. Salvatore Migale, fashion & costume designer cutrese, in collaborazione con il Comitato donne Città di Cutro, per la seconda volta, in pochi mesi, ha voluto dare un segno che unisce moda e solidarietà. Come si ricorderà, già ad ottobre, nel mese dedicato alla Campagna Lilt for Women – Campagna Nastro rosa 2021, il giovane talento cutrese, aveva realizzato dei foulard esclusivi, donati alla Lilt per le pazienti oncologiche. “L’iniziativa – ha raccontato Migale- era stata accolta così favorevolmente dalle persone che ho iniziato ad essere sommerso da richieste per l’acquisto dei foulard”. Salvatore non ci ha pensato due volte e ha rimesso in produzione i foulard, questa volta per la vendita, il cui ricavato è stato destinato, in parte, all’associazione provinciale Lilt Odv.

Così, anche stavolta, Salvatore con il suo talento ha voluto dare un contributo alla causa della Lilt disegnando e realizzando un foulard unico che porta con sé il messaggio della speranza e della prevenzione oncologica. “Ho scelto come simboli – ha continuato Migale – i fiori di loto e le libellule. Il fiore di loto nasce nel fango, ma simboleggia purezza dell’anima e libertà, mentre le libellule rappresentano leggerezza nell’affrontare un percorso difficile. I colori scelti sono il verde, il giallo e il rosa che richiamano vita, forza e speranza”.“Ringraziamo Salvatore Migale – ha dichiarato Patrizia Pagliuso, presidente associazione provinciale Lilt Odv – per la grande sensibilità è la vicinanza alla nostra mission”.

Il fashion designer è entusiasta di voler contribuire in modo concreto con la sua arte alla lotta ai tumori. “Sto già pensando – ha concluso Migale – a una nuova linea per la collezione primavera estate”.

