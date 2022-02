Coronavirus: 3.207 casi attivi nel crotonese. 1.097 nuovi positivi in Calabria, Bollettino del 27 febbraio

Catanzaro,

domenica 27 Febbraio 2022.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2270128 (+7.539).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 213901 (+1.097) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4966 (61 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4902 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23550 (23324 guariti, 226 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 12256 (100 in reparto, 7 in terapia intensiva, 12149 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34117 (33228 guariti, 889 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3207 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3183 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18419 (18238 guariti, 181 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13085 (81 in reparto, 9 in terapia intensiva, 12995 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 76844 (76217 guariti, 627 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12255 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12243 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13395 (13245 guariti, 150 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica :”Nel setting fuori regione si registrano: 5 nuovi casi a domicilio”.

