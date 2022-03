La stilista di Rocca di Neto, Franca Verteramo, vola negli Stati Uniti al Super Bowl, per ricamare gli abiti di Mary J. Blige

Franca Verteramo ricamerà gli abiti di Mary J. Blige cantautrice vincitrice di nove Grammy, l’abito disegnato dallo stilista Peter Dundas

LaRedazione

Rocca di Neto,

giovedì 03 Marzo 2022.

E’ la sua seconda volta che viene chiamata in occasione del Super Bowl per i suoi originali e preziosi ricami. L’artista vive ormai da 30 anni in toscana, dove lavora nel campo della moda. Ha imparato a ricamare fin da piccola, come è tradizione nella sua Regione d’origine , per dedicarsi alla realizzazione del corredo. Ben presto si è dedicata ad altre tecniche, quali la maglia l’uncinetto e il macramè. Da circa 20 anni questa sua passione è diventata un vero e proprio lavoro, messo a disposizione della moda. Presta la sua opera infatti ad alcune firme internazionali durante le sfilate, sia a Milano che a Parigi. Ha partecipato a diversi progetti, tra i quali la realizzazione dei paramenti sacri indossati da monsignore Giuseppe Bertori, arcivescovo di Firenze. Da alcuni anni insegna ricamo e macramè, presso enti e nel proprio laboratorio a Prato nel quale ha ritagliato uno spazio dedicato ai corsi. Uno spazio messo a disposizione anche ad altre insegnanti. Si dedica attivamente alla conservazione trasmissione di tutte tecniche manuali tessili, che nel passato rappresentavano un’eccellenza italiana. Di famiglia umile e laboriosa di Rocca di Neto, Franca Verteramo, ha portato nel mondo, il suo prezioso lavoro artigianale, portando lustro alla terra di Calabria. Recentemente è stata ospite anche all’IPSIA di Crotone, dove la stilista è stata invitata a prendere parte, ad una incontro con i discendi del settore moda, da parte della Dirigente Scolastica Serafina Rita Anania, affinchè la stilista delle stars, possa trasmettere preziosi consigli, suggerimenti e nuove tecniche di ricamo, alle nuove generazioni. La Verteramo agli allievi: Coltivate a fondo la vostra passione, ci vuole tanta passione in quello che si fa. E’ importante allargare i propri orizzonti. Il ricamo-ha detto la stilista-“ racconta il mio lavoro che è nato con me da quando ricamavo da fanciulla il corredo, poi crescendo si fanno delle scelte importanti che ti cambiano la vita”. “ Oggi ho incontrato una persona speciale vanto e orgoglio della Calabria, che ha lasciato il segno- aveva detto in quella occasione la Dirigente Scolastico Serafina Rita Anania- non guardate al ricamo come una cosa vecchia ma ad una opportunità di lavoro futuro, come ha fatto la grande stilista e ricamatrice di moda Verteramo, che da ricamatrice si è ritrovata catapultata nel mondo della moda internazionale”. Ha iniziato con uno dei marchi più importanti della moda dove ha convertito la tecnica del ricamo classico in ricamo moderno. Calabrese di nascita, vive ormai da 30 anni in toscana, dove lavora nel campo della moda e consulente del Museo della lana a Stia (Arezzo. Nella passata edizione, la stilista si era recata negli Stati Uniti in occasione del Super Bowl per ricamare gli abiti di Shakira.

© RIPRODUZIONE RISERVATA