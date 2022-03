“Sulle tracce della Lagaria di Epeo: le ricerche dell’Uncal sul Timpone della Motta di Francavilla Marittima” lezione al Corso di Archeologia e Storia

Il prossimo giovedì si terrà la lezione n. 10 del Corso di Archeologia e Storia 2022 del GAK presso il Museo e Giardini di Pitagora a Crotone. Sarà possibile partecipare a distanza anche attraverso la diretta Facebook

La Redazione

Crotone,

mercoledì 09 Marzo 2022.

La dott.sa Chiara Capparelli relazionerà sul tema: “Sulle tracce della Lagaria di Epeo: le ricerche dell’Università della Calabria sul Timpone della Motta di Francavilla Marittima (CS)”. La dott.ssa Chiara Capparelli, archeologa crotonese (libera professionista) ha conseguito la laurea triennale in Lettere e Beni Culturali e la laurea magistrale in Archeologia presso l’UNICAL di Cosenza; ha conseguito il diploma di specializzazione in Beni Archeologici presso l’Università Federico II di Napoli; è membro di un’equipe di studio del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria; è collaboratrice volontaria presso i Musei di Crotone, nell’ambito delle attività relative alla didattica; è anche consigliere di maggioranza al Comune di Crotone.La relazione si concentrerà sui risultati ottenuti dall’equipe di ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria sul sito del Timpone della Motta di Francavilla Marittima (CS). Il sito non si configura solamente come importante realtà indigena ma anche come uno dei più importanti epicentri del contatto tra indigeni e coloni greci, nello specifico gli achei che portarono alla fondazione di Sibari. L’intervento ha anche lo scopo di fare comprendere le importanti ricadute che può avere la ricerca archeologica sul territorio, adottando un modello simile a quello realizzato in questa piccola comunità dell’Alto Ionio Cosentino; un modello sostanzialmente basato sulla collaborazione tra Università, Soprintendenza e Amministrazione Comunale.

Vincenzo Fabiani direttore Gruppo Archeologico Krotoniate.

