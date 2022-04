Calcio Serie B, 34^ giornata: Crotone vs Ternana 1-2

CROTONE: Festa; Canestrelli, Golemic, Nedelcearu (33’st Emre Güral); Mogos, Estevez, Schirò (30’st Vulic), Sala (13’st Giannotti); Marras (13’st Borello), Cangiano (13’st Kargbo); Maric. A disp.: Saro (GK), Cuomo, Adekanye, Mondonico, Calapai, Giannotti, Nicoletti, Serpe. All. Modesto

TERNANA: Krapikas; Bogdan (36’st Boben), Sorensen, Celli; Furlan (22’st Defendi), Koutsoupias (14’st Paghera), Proietti, Palumbo, Martella (22’st Diakitè); Partipilo, Donnarumma (14’st Pettinari). A disp. : Vitali (GK), Ghiringhelli, Mazza, Peralta, Capone, Mazzocchi, Rovaglia. All. Lucarelli

ARBITRO: Abbattista di Molfetta

MARCATORI: 6’pt Golemic (C), 28’pt Partipilo (T), 31’st Defendi (T)

AMMONITI: Estevez 27’pt (C), Bogdan 6’st (T), Martella 12’st (T), Golemic 37’st (C), Giannotti 49’st (C)