Calcio Primavera, Crotone vs Ascoli 1-2

CROTONE: Lucano, Spezzano, Tutyskinas, Timmoneri (37’ Giancotti), Filosa (28’ st Maesano), D’Andrea, Frustaglia (1’ st Cantisani), Nisticò, Romano (1’ st Mautone), Gozzo, Prato (14’ st Amansour). A disp.: Ferrucci, Amansour, Lupinacci, Perrelli, Falbo. All. Lomonaco

ASCOLI: Raffaelli, Signorini (1’ st Caravillani), Dainzara, Carano (44’ st Pacini), Luciani, Rossi, Mazzei, Ceccarelli, Riosa (38’ st Felici), Re (44’ st Nacciarriti), Rizzi (25’ st Gucci). A disp.: Becchi, Acciarri, Governatori, Gagliardi, Paparella. All. Pergolizzi

ARBITRO: Catanoso di Reggio Calabria

MARCATORI: 7’pt Daizanra (A), 5’ st Gozzo (C), 10’ st Rizzi (A)

AMMONITI: Nisticò (C), Gozzo (C), Dainzara (A), Carano (A)