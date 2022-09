Si aprono i lavori sulla Fisica nucleare e subnucleare a Corigliano Rossano

I 100 scienziati nei prossimi giorni visiteranno il Codex e i comuni arbëreshë

Corigliano Rossano,

domenica 25 Settembre 2022.

Si sono aperti ufficialmente questa mattina i lavori del Workshop Internazionale “Diffraction & Low-x 2022” che si tiene in questa settimana presso il BV Airone Resort a Corigliano Rossano e che vede la straordinaria partecipazione di un centinaio di fisici e fisiche arrivati da tutto il mondo. Al centro delle attenzioni del workshop, organizzato dal Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria insieme all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Gruppo Collegato di Cosenza) e a The University of Kansas, le problematiche della struttura adronica delle interazioni nucleari forti e della teoria che le descrive, la “cromo-dinamica quantistica (QCD)”.

I lavori, aperti dai saluti del prof. Alessandro Papa (fra gli organizzatori dell’evento), si sono concentrati sui recenti risultati teorici attinenti alla cromo-dinamica quantistica. La giornata di domani, lunedì 26 settembre, sarà dedicata ad argomenti attinenti lo spin, low x e gli stati finali adronici.

Ma non solo fisica e ricerca negli obiettivi del workshop che, per martedì 27, ha dedicato spazio anche alla promozione del territorio. Infatti, nel pomeriggio, sono state organizzate due escursioni alla scoperta del Codex Purpureus Rossanensis e degli scavi di Sibari, passando per la conoscenza della cultura arbëreshe con la visita a Civita, dove sarà possibile osservare le bellezze paesaggistiche della catena del Pollino oltre ai caratteristici scorci del borgo, e a Spezzano Albanese anche qui alla scoperta delle tradizioni, dei luoghi e del costume tipico. A Spezzano, inoltre, gli scienziati avranno modo di assistere a un breve spettacolo musicale in lingua arbrëreshe e assaggiare alcuni prodotti tipici del posto.

