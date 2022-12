VOLLEY TORRETTA – PALLAVOLO CROTONE 3-0

(25-16 / 25-12 / 25-17)

VOLLEY TORRETTA: Murru (cap.), Bernardi, Mega, Corridori, Sposato, Miccoli, Fiorini, Ciuffrida (L1), D’Elia; All. Marco Soffici.







VOLLEY REGHION: Genovese (cap.), Surace, Speranza G., Speranza S., De Franco, Perri, Orlando, Greco, Palermo, Fiorini, Cutrà (L1), Pasqualino; All. Cesare Pellegrino.

Alla decima giornata di campionato la Fidelis Torretta centra una vittoria (la quinta stagionale) importante per la classifica e per rilanciarsi dopo un periodo piuttosto difficile, segnato da tre sconfitte in altrettanti gare.

Il derby con le reggine di coach Pellegrino (ora distanziate di otto punti) vede le atlete di casa in gran spolvero, tant’è che l’esito della partita non è mai in discussione davanti ad una Reghion che mostra sprazzi di buona pallavolo.

Ma capitan Murru e compagne non diminuiscono mai l’intensità e la concentrazione, esprimendosi in una delle migliori performance della stagione, grazie anche alla brillante regia di Bernardi che consente a tutte le attaccanti di esprimersi al meglio, in primis la stessa Cristina Murru che conferma di essere tra le giocatrici più forti della categoria.

L’andamento dei tre set è piuttosto simile, Fidelis sempre un passo avanti alle avversarie con Sposato che firma una prestazione convincente sia in attacco che a muro, una gara di alto impatto per la “cinque“; il fondamentale di battuta mette in enorme difficoltà la ricezione delle ospiti, Corridori in particolare trova un efficace feeling con il servizio al pari di Miccoli, la cui prova odierna in seconda linea sfiora la perfezione.

Salgono le quotazioni di Ciuffreda, l’atleta sarda influisce in maniera determinante sulle dinamiche d’attacco del sestetto di coach Soffici, mentre Elisa D’Elia garantisce il consueto alto livello di difesa a cui ha abituato il pubblico del Palapicasso.

In attesa di recuperare la migliore condizione fisica di Mega e Fiorini, la squadra giallorossa sale al settimo posto in solitaria, a 17 punti, e può guardare alla prossima trasferta, ancora in Sicilia, in casa della Saracena Cassiopea (12 punti e nona posizione), a Piraino (Messina), dove si dovrà dare continuità alla ottima prestazione odierna.