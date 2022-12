È iniziato con la vincita, a marzo, del primo premio a Rimini al concorso “Primavera in poesia”, indi, il 12 agosto le viene assegnata, a Crucoli, una Menzione d’onore al suo romanzo “Su quella collina amena” e, inoltre, non vanno dimenticati i complimenti e le felicitazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in risposta all’invio, in omaggio, di alcuni libri da parte dell’autrice e ora è arrivato un nuovo prestigioso riconoscimento.

Il giorno 26 novembre scorso, in Seravezza (LU) la prof. Domenica Milena Arcuri Rossi, ha ricevuto due premi al prestigioso Concorso Internazionale “Michelangelo Buonarroti”: un Diploma di Marito con Menzione di Encomio per una elegia dedicata a Dante Alighieri, già pluripremiata e un Premio Speciale “Dialogo tra le arti”, assegnato dalla giuria per l’ultima silloge poetica, pubblicata da poco e reperibile in tutte le librerie e tutti siti online, il cui titolo è “Il profumo dei versi”, scelto tra centinaia di concorrenti e premiato nella suggestiva cornice del Teatro delle Scuderie Medicee, con un gradevolissimo sfondo musicale.

La cerimonia di premiazione, suddivisa in due giornate: la prima dedicata alle sezioni letterarie e la seconda alle sezioni artistiche, ha avuto un enorme successo di pubblico e di critica. Centinaia i concorrenti, sia dall’Italia che dall’estero, come ha rilevato la presidente Barbara Benedetti.

Il Presidente di giuria, Lorenzo Marcuccetti, ha, inoltre detto: “Questo premio è nato come scommessa per rendere onore al sommo artista Michelangelo Buonarroti che in questi luoghi, Seravezza e Pietrasanta, ha trascorso due significativi anni della sua vita, scegliendo il marmo migliore delle Alpi Apuane, su richiesta del papa Leone decimo. Ebbene, in queste sette edizioni il premio è esploso come non ci saremmo mai aspettati, è cresciuto esponenzialmente con una partecipazione eccezionale, dall’Italia e dall’estero”. Degna conclusione della cerimonia una sontuosa cena all’hotel-ristorante “La Pania”.

Testimonial conosciuto e gradito della kermesse il giornalista e opinionista Paolo Brosio che, nel suo intervento, ha sottolineato il fatto che “Sostenere il talento è un dovere. Chi ha talento va sostenuto” e ha assicurato l’impegno e l’appoggio logistico della fondazione “Olimpiadi del cuore” di Forte del Marmi.

L’autrice, Arcuri, ha, anche, avuto modo di conversare piacevolmente col giornalista, esprimendo il suo compiacimento per l’impegno portato avanti con tenacia in un mondo che spesso disconosce i valori cristiani e il sig. Brosio si è congratulato con lei per i riconoscimenti ricevuti e per la sua produzione letteraria.

“Una giornata straordinaria-ha sottolineato Domenica M. Arcuri R.-sia per la splendida cornice rinascimentale, sia per il prestigio del premio dedicato al sommo artista che per i premi ricevuti”.

F.R.







