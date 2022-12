organizzato dalla sezione dell’AVIS di Crotone, rappresentata dal dottor Silvio Gangi, e dalla professoressa Pasqualina Mancuso, referente alla salute della scuola. I ragazzi sono stati informati sui reali effetti che sia le droghe legali (alcool, fumo) che quelle illegali possono avere sull’organismo e sono stati sensibilizzati ad un corretto stile di vita per diventare dei donatori di sangue volontari. La dottoressa Antonella Cernunzio, relatrice dell’incontro, in qualità di Referente del Dipartimento di Prevenzione, Ufficio di Educazione e Promozione della salute, ha spiegato che esiste soltanto una sana dipendenza che è quella della donazione che fa acquisire un corretto stile di vita e che promuove la salute e il corretto benessere fisico e psicologico. «È fondamentale – ha detto il dirigente scolastico Antonio Santoro – instillare e infondere il concetto della donazione, perché donare fa bene agli altri e a noi stessi e perché donando il sangue doniamo la vita». Al termine dell’incontro, al quale è intervenuta anche la dottoressa Patrizia Leonardo, quale responsabile del centro trasfusionale di Crotone, alcuni studenti e studentesse hanno aderito volontariamente alla campagna di screening preventiva, necessaria per un’eventuale donazione di sangue, ed effettuata per arruolare nuovi donatori nella fascia di età più vitale, quella compresa tra 18 e i 36 anni.

Prof.ssa Palermo Antonella







ADVERTISEMENT