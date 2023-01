Share on Twitter

Share on Facebook

Creando una piccola manifestazione abbiamo fatto in modo da coinvolgere gran parte dei nostri ragazzi e in particolare tanti fuori sede e immigrati che per le festività hanno fatto ritorno a casa.







ADVERTISEMENT

E’ stata una settimana ricca, ricca di quelle che sono le vere emozioni dello Sport.

L’Asd Torre Melissa Calcio Vi augura un sereno e felice anno nuovo.