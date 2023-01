Il Comune di Crotone rientra, insieme ad altri 40 comuni del Sud Italia, tra gli enti individuati dalla Presidenza del consiglio dei ministri – Agenzia per la coesione territoriale, per l’attuazione dei fondi legati al “PON Metro plus e città medie del Sud 2021-2027”, finalizzato alla riduzione delle disparità territoriali. In particolare l’ente risulta potenziale beneficiario per due priorità del programma operativo legate ai “Servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale” e alle “Infrastrutture per l’inclusione sociale” per un volume complessivo di investimenti pari circa 300 milioni di euro.

La programmazione della politica di coesione rappresenta un’ulteriore opportunità di rilancio e rinnovamento per il territorio, prevedendo azioni di rigenerazione urbana, contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, mobilità «green», inclusione e innovazione sociale, promozione sviluppo sociale anche attraverso la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza.







ADVERTISEMENT

“Apprendiamo con soddisfazione la comunicazione dell’agenzia, al culmine di un percorso condiviso con l’Unione Europea per allargare la platea dei beneficiari non solo alle città metropolitane ma anche alle città medie del Sud tra cui Crotone.

Ci faremo trovare pronti a questa nuova sfida, così come già fatto con il PNRR che ha visto la città di Crotone essere riconosciuta come modello positivo nel panorama nazionale”, dichiara l’assessore al PNRR e ai programmi complessi Luca Bossi.