Verificare la possibilità di realizzare una piattaforma per l’atterraggio, nelle immediate vicinanze del presidio ospedaliero, per azzerare gli attuali tempi di percorrenza necessari per raggiungere il Vittorio Cosentino dal Porto, attuale sito indicato come elisuperficie, bypassando il traffico cittadino sulla SS 106. È quanto ha preso in esame il Gruppo Tecnico di lavoro per il Servizio Elisoccorso Regionale nel corso del sopralluogo ad hoc chiesto dall’Amministrazione Comunale ed avvenuto nei giorni scorsi.

Ad accompagnare il coordinatore del Gruppo, Pasquale Gagliardi, insieme agli infermieri del SUEM 118 dell’Asp di Cosenza, Luisa Pisano e Sandro Ganzino, è stato il consigliere Gianpasquale Nigro Imperiale e lo stesso sindaco Filomena Greco che, aveva sollecitato Asp e Regione Calabria per la realizzazione dell’intervento.

L’Ente ha partecipato all’avviso pubblico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, per la realizzazione dell’elisoccorso risultando idonea al finanziamento dell’Unione Europea – Next Generation EU per un importo di 200 mila euro.