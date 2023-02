Share on Twitter

11 Febbraio 2023







CROTONE: Lucano; Filosa, Abbruzzese, Giancotti, D’Amora (21’ st Luciano), Lupinacci (21’ st Scandale), Tarantino, Spunticcia (21’ st De Paola), Chiarella, Aprile (32’ st Elia), Panzarella (1’ st Nisticò). All. Lomonaco



ASCOLI: Raffaelli; Camilloni (43’ st Meneschincheri), Cozzoli, Carano (21’ st Maiga Silvestri), Caravillani, Rossi, Cosimi (21’ st Caucci), Franzolini, Re, Ceccarelli (45’ st Graziano), Sasanelli (21’ st Gennari). All. Nosdeo



ARBITRO: Vergaro di Bari

MARCATORI: 42’ pt Rossi (A), 39’ st Franzolini (A)

AMMONITI: Raffaelli (A)

ESPULSI: Luciano (C)