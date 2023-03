L’incontro si è svolto ieri 7 marzo, presso la sala della delegazione Comunale di Melissa, nella frazione Torre. A coordinare i lavori Giovanna Abbruzzino, avv.ta formatore del CORIS, per un incontro che riconoscerà crediti formativi sia per l’ordine degli avvocati che per gli assistenti sociali. Dopo i saluti istituzionali da parte del Sindaco della città Raffaele Falbo che ha ringraziato gli organizzatori e si è detto fattivamente contento per avere ospitato questo incontro formativo, su di un tema che oggi più di ieri, mette la donna in primo piano nei valori sociali, umani e professionali. Ringraziamenti anche da parte di Teresa Paladino, intervenuta per portare i saluti e ringraziamenti da parte del presidente dell’ordine degli avv.ti di Crotone, Caterina Marano. Pasquale Colurcio, vice presidente dell’ordine professionale degli assistenti sociali della regione Calabria, che nel parlare dei Diritti Universali ha inteso ricordare le vittime del naufragio di Steccato di Cutro, rivolgendo lo sguardo a tutte quelle Donne alle quali non è stato concesso il diritto alla vita. Si è parlato dell’evoluzione e del lungo cammino sociale, legislativo e istituzionale del percorso fatto dalle donne negli ultimi cinquanta anni, a cura della consigliera del Coa di Crotone, Teresa Battigaglia, che ha sottolineato le varie conquiste del mondo femminile con un accento soprattutto alle pari opportunità che ancora bisogna compiutamente raggiungere; Rita Federico, Assistente Sociale, la quale ha affrontato il tema della protezione e tutela dei diritti delle donne e la non violenza; Federico Ferraro, Garante Comunale per i diritti dei detenuti il quale ha trattato i reati culturalmente motivati e la discriminazione di genere e, infine, Rita De Francesco, psicologa che ha trattato il tema della violenza quando l’amore diventa condanna per la vita di una donna.







