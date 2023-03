ADVERTISEMENT

Con la presente interrogazione, ai sensi dell’art. 25 del regolamento di funzionamento del consiglio comunale, si legge sul documento- “chiedono delucidazioni sull’inizio dei lavori sulle strade interpoderali sia per quanto riguarda il progetto finanziato con i fondi del dissesto idrogeologico (Regione Calabria) per €. 300.000 annualità 2021 sia per quanto riguarda il progetto finanziato dal POR Calabria sui piccoli comuni per €. 120.000”. Siamo a conoscenza- prosegue la nota- “che la gara d’appalto per il primo progetto è stata fatta alla S.U.A. di Crotone nel mese di Giugno 2022 e pertanto con un margine di tempo abbastanza lungo per procedere all’inizio dei lavori che allo stato non solo non vediamo ma soprattutto, con l’inizio della nuova stagione dei lavori nei vigneti e negli uliveti, sarebbe impensabile che gli agricoltori di Cirò possano percorrere in sicurezza le strade interpoderali (o comunali) oggetto di intervento senza fare danni ai mezzi agricoli e non. E’ evidente che questo sta ingenerando ancora di più uno scoramento da parte degli agricoltori del nostro territorio con rischio che si abbandonino le terre, già martoriate da altre problematiche come quella dei cinghiali. E ancora:”Non abbiamo notizie poi del progetto finanziato per la strada Vallo- Giaima di €. 120.000, la cui convenzione con la Regione Calabria è stata firmata l’anno scorso e che, se realizzata in tempi brevi, potrebbe dare un grande respiro principalmente ai viticultori del cirotano che la utilizzano quotidianamente. In particolare con questa interrogazione chiedono di conoscere lo stato dell’arte in modo preciso e cioè quando inizieranno i lavori in questrione, considerato cha la mancanza di sicurezza di tante strade interpoderali sta creando gravi disagi agli agricoltori, motore pulsante della nostra economia.