Alla manifestazione hanno preso parte 600 atleti che hanno dato vita alla competizione per conquistare il pass di accesso al podio delle varie categorie.

Anche in questa occasione, la prima del 2023 il mitico Emanuele Genovese, ha centrato i due obbiettivi che si era prefissato,collezionando altre due importanti medaglie.

Infatti, Emanuele Genovese, già atleta titolato agli European Master Games, ha preso parte all’evento dopo una pausa di circa due mesi nell’attività riuscendo a salire sul podio per il terzo postoconquistando la medaglia di Bronzo nella categoria Open Senior che ha visto dunque la seguente classifica: 1°Hahn Johnny (BushidoChemnitz) Oro; 2° Lehmann Lennard (Seiwakai Team)Argento;3° Genovese Emanuele (Accademia Karate Crotone) Bronzo; 3° Stelzl Alexander (Asia Sports Karateschule) Bronzo.







La marcia del crotonese è continuata poi nella corsa alla ricerca di un metallo più pregiato che trovato nella categoria senior -75kg dove ancora una volta il coriaceo Emanuele Genovese è riuscito a cogliere la medaglia d’Argento sfiorando di misura il titolo della finalissima vinta dal bravo Fiedler Hans (Bushido Stollberg E.V.).

Un bel regalo all’Accademia Karate Crotone che aggiunge questi due splendidi risultati al ricco medagliere di questa rinomata e storica realtà crotonese. Le congratulazioni della dirigenza dell’AKC con in testa il M° Enzo Migliarese, il plauso dello Staff Tecnico con i maestri Stefanizzi, Galea, Cagnazzo e Malara e gli apprezzamenti dei compagni di squadra sia dei Master che dei Senior, testimoniano l’apprezzamento verso un Atleta che continua ancora a far parlare di se, della sua tenacia e della sua passione per il karate.