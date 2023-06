Giornata Nazionale Dello Sport ma potremmo dire “giornata isolitana dello sport” visti i successi ottenuti oggi dai nostri atleti in giro per l’Italia.



Pochi minuti fa @antoniomacrillo è salito sul gradino più alto del podio ai Campionati Nazionali di Fitness e Body Building che si sono disputati a Rimini. L’atleta isolitano ha ottenuto il titolo di Campione d’Italia per il sesto anno consecutivo



Oggi pomeriggio, nel canottaggio, Sara Caterisano ha conquistato il primo posto ai campionati assoluti Coop nella categoria 4+ Under 19 con la società Canottieri Lario . La competizione si è svolta nel lago di Gavirate, in provincia di Varese.



Questa mattina Isola Ambiente Apnea ha conquistato il titolo di Campione Regionale nel memorial “Mimmo Calabretta” gara valida come Selettiva per le qualificazioni ai Campionati Italiani e anche come Campionato Regionale 2023. Evento che si è svolto a Crotone ed organizzato dalla Lega Navale Italiana, sezione Le Castella.



Sempre la stessa società isolitana, in settimana, aveva ottenuto altre soddisfazioni conquistando un Bronzo a Bari con Daniele Melidoni e un quinto posto a Salerno con Franco Calabrese.



A tutti gli atleti e alle società isolitane vanno i complimenti del Sindaco Maria Grazia Vittimberga, dell’Assessore allo sport Gaetano Muto e dell’intera Amministrazione.



Isola è fiera di voi, portate sempre in alto il nome del nostro territorio.







