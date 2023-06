Con la delibera n. 78 del 09.06.2023, la Giunta Comunale richiede il “Riconoscimento dello stato di calamità naturale per il settore agricolo e vitivinicolo”. Le persistenti piogge e l’elevata umidità hanno creato un ambiente favorevole alla diffusione della peronospora, una malattia fungina che può causare gravi danni e compromettere la qualità dei prodotti ortofrutticoli, delle uve e dell’intero settore olivicolo, con conseguenze disastrose sull’economia dell’intero territorio.

L’Amministrazione Comunale lancia l’allarme alla Regione Calabria, facendosi portavoce di questa emergenza.

L’Assessore all’Agricoltura, Avv. Filomena Mauro, esprime la propria vicinanza agli agricoltori: “Comprendo pienamente le grandi difficoltà che stanno affrontando gli agricoltori e tutti coloro che vivono la terra con sudore e sacrificio”.







L’amministrazione si sta attivando per fare il possibile al fine di sostenere i produttori locali in questo momento critico.

“Inutile ricordare l’importanza del settore agricolo per l’economia regionale, pertanto non possiamo ignorare questa situazione di emergenza”. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di farsi portavoce presso le autorità. “Chiediamo alle istituzioni di organizzare rapidamente un tavolo d’emergenza tra la Regione Calabria e il Ministero dell’Agricoltura, al fine di trovare soluzioni immediate che possano analizzare il fenomeno e offrire sostegno concreto, inclusi aiuti finanziari, alle aziende colpite. È fondamentale agire prontamente per prevenire ulteriori danni e garantire una prospettiva di ripresa per le nostre aziende”.