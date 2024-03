ADVERTISEMENT

Per il secondo anno consecutivo la scuola di Potatura dell’Olivo di Giorgio Pannelli si incontra a Cirò Marina. A distanza di un anno,( https://www.ilcirotano.it/2023/01/31/ciro-marina-concluso-il-corso-di-potatore-certificato-della-scuola-potatura-olivo-oltre-50-persone-provenienti-da-tutta-la-calabria-e-dalla-vicina-puglia/) L’Associazione Idea di Cirò Marina ritorna in argomento proponendo il Secondo Corso “Avanzato” valido per l’iter di Potatore Certificato della scuola potatura olivo. Nei giorni scorsi 25 persone, provenienti da tutta la Calabria e dalla vicina Sicilia si sono dati appuntamento a Cirò Marina per frequentare il Corso Avanzato di Potatura dell’olivo e Gestione dell’Oliveto della SCUOLA POTATURA OLIVO. Ritorna sempre con molto piacere in questa terra di Calabria Antonio Lonobile, vice presidente della scuola di potatura dell’olivo diretta da Giorgio Pannelli. L’evento è stato organizzato dall’Associazione IDEA di Cirò Marina, guidato dal suo presidente, Leonardo Fuscaldo, insieme al “Potatore Qualificato” Gennaro Filippelli di Cirò Marina. Entrambi credono in questa tecnica di potatura. Lo spirito che ha accomunato i partecipanti in questi due giorni è stato uno scambio interculturale tra le diverse aree della Calabria. Durante i due giorni è stato trattato specificatamente e materialmente il sistema di coltivazione a “Vaso Policonico”, forma di allevamento che più si addice alla olivicoltura nazionale. Il Dottor Fuscaldo si è soffermato sul tema sicurezza negli ambienti di lavoro, sottolineando principalmente che questa tecnica è “potatura da terra”, sono stati evidenziati come l’uso degli strumenti di lavoro idonei, uso dei Dispositivi di Protezione Individuali, l’uso di attrezzatura per la potatura idonea evita infortuni che in alcuni casi possono essere letali. Durante il corso sono stati inoltre ricordate le regole basilari del potatore quali: Disinfettare gli attrezzi da potatura, in quanto forbici e segacci possono diventare vettori di agenti patogeni e diffondere problemi all’interno del frutteto. Una buona pratica è avere in tasca uno spray con un disinfettante durante le potature, in modo da poterlo spruzzare sulle lame passando da una pianta all’altra. Non sono mancati momenti di conviviale amicizia degustando olii prodotti dai diversi partecipanti. Olio extravergine di oliva, olio vergine, olio lampante. Delucidazioni tecniche che sono state brillantemente spiegate oltre che da Lonobile, dai sommelier dell’olio Manolo Guzzo e Francesco Cuzzucoli. Non poteva mancare la degustazione del nostro vino che come sempre accoglie con allegria i nostri ospiti e per questo ringraziamo Enzo Sestito e Salvatore Mazzone. Per concludere, le avversità metereologiche non ci hanno permesso il secondo giorno di potare in quanto “si pota in assenza di umidità” la pioggia però non ha fermato i corsisti nel ritornare a far visita agli ulivi formati e potati lo scorso anno. Grazie all’ospitalità nella attività commerciale dei F.lli De Simone è stato possibile concludere il corso soffermandoci sulle modalità di irrigazione, trattamento del terreno preservando la biodiversità, fertilizzanti da utilizzare, prodotti ammessi nel disciplinare dell’olio EVO. Dopo la consegna degli attestati si sono dati appuntamento il prossimo anno per concludere l’iter scolastico di potatore.