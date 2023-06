Si è svolto presso il centro servizi di Cirò, lo spettacolo straordinario di fine anno della School dance di Luana Caligiuri dal titolo “c’era una volta” a conclusione di un anno di lavoro, è riuscito uno spettacolo fantastico. Uno spettacolo suddiviso in due tempi, durato tre ore con le diplomande di classico e contemporaneo che dopo 11 anni hanno incoronato il loro sogno. Il primo tempo “c’era una volta” è stato dedicato al mondo Disney, il secondo tempo “ciak si danza” è stato dedicato alle colonne sonore dei più celebri film. “La danza non è un campo esclusivo per nessuno- scrive in una nota la direttrice Luana Caligiuri- dà gioia e euforia a tutti coloro che vi partecipano come danzatori o spettatori. Il linguaggio della danza non conosce confini, va oltre la classe sociale, l’istruzione il paese, il credo, il suo vocabolario è infinito, poiché l’emozione umana risuona attraverso il movimento. La danza arricchisce l’anima e solleva lo spirito- prosegue la Caligiuri- la danza vive all’interno di tutto ciò che vive, facciamo ballare tutti i bambini e sicuramente seguirà la pace”. Le insegnanti della scuola -Federica Caligiuri ed Elena Misticoni, hanno fatto davvero un lodevole lavoro visto i risultarti straordinari ottenuti con una platea che ha applaudito tutti gli spettacoli. Una serata all’insegna del vero spettacolo ma anche alla minuziosa ricerca cultura che la preziosa scuola ha saputo offrire.







ADVERTISEMENT