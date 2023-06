ADVERTISEMENT

Dopo i molti successi italiani e, in ordine di tempo, l’ultimo titolo di campione mondiale a Rimini, è arrivata per Nicodemo Arnoni, il prestigioso primo posto nella ”EuropeanPizza Championship”. Un campionato dove in effetti hanno partecipato, provenienti da tutto il mondo, molti pizzaioli vincitori di altrettanti campionati nelle loro nazioni. Con la realizzazione di una pizza chiamata ”S.Gennaro”, in onore del santo Napoletano, il nostro Nicodemo ha presentato una pizza con mozzarella di bufala campana, pomodoro S. marzano e olio d’oliva Evo, conquistando il palato dei giudici e il podio più alto a Londra, presso il centro Olympia. Una pizza che, come lui stesso ci dice, è frutto di sperimentazione, lavoro e passione, ma soprattutto di ricerca e innovazione. Quella passione e desiderio di crescita trasmessogli da papà Davide e sorretto dall’aiuto incondizionato della sorella Aurora. In questa ultima performance a Londra è stato accompagnato, dal cognato Flavio, oramai suo sous chef. Emozionato, incredulo, ma allo stesso tempo senza illusioni, il nostro Nicodemo, si dice soddisfatto per quanto realizzato in questi ultimi anni che lo hanno visto, come dicevamo, trionfare in quasi tutti i campionati nazionali e mondiali ai quali ha partecipato, doppiamente emozionato nel portare per l’Italia e nel mondo la sua Cirò Marina alla quale ha voluto dedicare questo successo, unitamente alla sua famiglia che lo ha sempre supportato e ora, prima delle prossime sfide, si gode il meritato successo e le lodi, non ultime anche quelle dello stesso Sindaco, Sergio Ferrari. Infine ci piace riportare quanto Noicodemo ha voluto postare sul profilo di Facebook “ “I sogni costano fatica, ma la fatica viene ripagata il doppio quando le emozioni diventano irrefrenabili, oggi sono orgoglioso di me e di quello che ho imparato negli anni, i risultati li porto a casa dove mi attende la mia famiglia che merita tutta la mia gratitudine per essermi sempre vicino e di supporto”. Un riconoscimento alla sua famiglia e alla sua città dove ha iniziato la sua avventura e formazione professionale nel mondo della pizza.