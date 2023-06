Sette giovani talenti calcistici della società “Città di Cariati” stanno per intraprendere un’importante avventura nel mondo del calcio professionistico. I sette ragazzi, tutti tesserati con il “Città di Cariati”, si sono messi in viaggio ieri da Cariati Marina per raggiungere un prestigioso stage con varie società professionistiche. Rimarranno fuori città fino al 30 giugno, con il ritorno previsto per il 1 luglio.

Il quartier generale scelto per questo stage è il Pontedera, una squadra di Lega Pro. Tuttavia, i ragazzi avranno l’opportunità di essere osservati anche da squadre di Serie A, Serie B e Serie C, che sono alla ricerca di giovani talenti da inserire nei rispettivi campionati nazionali.

I cinque giovani provenienti da Cariati sono: Cataldo Fuoco, Daniele Scalioti, Giovanni Fortino, Massimiliano Pilone e Francesco Pugliese. Oltre a loro, si uniranno al gruppo anche un ragazzo proveniente da Torretta di Crucoli di nome Aldo Lama e un ragazzo da Cirò Marina di nome Andrea Carfora.

Durante questi tre giorni di stage, i giovani talenti avranno l’opportunità di mostrare le proprie abilità calcistiche e di farsi notare dagli allenatori e dai rappresentanti delle società professionistiche presenti. Questa è una grande occasione per i ragazzi di mettersi in gioco e dimostrare il proprio valore su un palcoscenico importante come quello del calcio professionistico.







Il presidente della società “Città di Cariati”, Raffaele Sero, si è detto estremamente orgoglioso dei ragazzi e ha sottolineato l’importanza di questa esperienza per la loro crescita personale e calcistica. Ha inoltre espresso la sua fiducia nel talento dei giovani calciatori e ha auspicato che possano cogliere al meglio questa opportunità unica.

Tutti gli appassionati di calcio di Cariati sono con i ragazzi, sostenendoli e augurando loro il massimo successo durante lo stage. L’intera comunità si unisce nell’incoraggiare i giovani talenti a dare il massimo e a rappresentare degnamente la società “Città di Cariati” e la città stessa nelle prossime sfide.

Le speranze e le aspettative sono alte per i sette giovani che si stanno preparando ad affrontare questa importante tappa nel loro percorso calcistico. Ora tocca a loro dimostrare il loro valore e cogliere l’opportunità di farsi notare dalle società professionistiche presenti durante lo stage.