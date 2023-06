Share on Twitter

Zia Nennè e l’Associazione Le Lampare promuovono il Day Plastic Free sul lungomare di Cariati.

Cariati si prepara a ospitare un’importante iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’inquinamento plastico e promuovere l’importanza del riciclaggio. In occasione della Giornata di Azione Europea per la raccolta dei coperchi di plastica, Zia Nennè e l’Associazione Le Lampare – Basso Jonio Cosentino di Cariati stanno organizzando il Day Plastic Free.

La manifestazione, che si terrà il 5 luglio dalle ore 08:00 lungo il suggestivo lungomare Cristoforo Colombo, vedrà la partecipazione di importanti enti e associazioni ambientaliste come Legambiente Circolo Nika e la Lega Navale Sezione di Cariati. L’obiettivo principale dell’evento è sensibilizzare i cittadini di tutte le età sulla problematica dell’inquinamento causato dalla plastica.







La scelta della location, la spiaggia in prossimità di Area 51, sottolinea l’importanza di proteggere l’ambiente marino e le bellezze naturali di Cariati. Sarà un’occasione unica per unire le forze e lavorare insieme per una causa comune: la lotta contro l’inquinamento plastico.

La giornata sarà dedicata in particolare ai bambini, che rappresentano il futuro del nostro pianeta. Attraverso giochi, laboratori e attività educative, saranno coinvolti attivamente nella raccolta dei coperchi di plastica. L’evento è stato riconosciuto dall’ONU come una giornata speciale per la promozione di comportamenti sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

Tutti i tappi di plastica raccolti durante l’evento saranno consegnati alla Ditta Ecoemme Srl, specializzata nel riciclaggio e nel recupero di materiali plastici. Grazie a questa partnership, i coperchi avranno una seconda vita, contribuendo così alla riduzione dell’impatto ambientale.

L’invito alla partecipazione è esteso a tutte le associazioni e alle istituzioni del territorio. È importante che tutti si uniscano a questa giornata di azione per dimostrare l’impegno concreto della comunità di Cariati nella lotta all’inquinamento plastico. La partecipazione attiva di ognuno di noi è fondamentale per costruire un futuro sostenibile per le prossime generazioni.

La Giornata di Azione Europea per la raccolta dei coperchi di plastica rappresenta un’opportunità per dimostrare che piccoli gesti possono fare la differenza. Cariati si conferma una comunità attenta all’ambiente e pronta a prendere parte attiva nella tutela del nostro pianeta.