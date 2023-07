Share on Twitter

Share on Facebook

Sabato 1° luglio 2023 è stata una giornata di grande festa e tradizione nel Comune di Mesoraca, in provincia di Crotone. Come di consueto, si è svolta la transumanza del bestiame, un evento organizzato dall’associazione Villaggio Fratta in collaborazione con il Comune di Mesoraca, il GAL Kroton, il Parco Nazionale della Sila e con il patrocinio oneroso del Consiglio Regionale della Calabria.

L’evento è iniziato con il taglio del nastro, che ha ufficialmente inaugurato l’area di ristoro di Ritorta. Quest’area è stata completamente recuperata dopo mesi di duro lavoro, che ha coinvolto tutti i membri dell’associazione e anche numerosi cittadini volontari. È stato un momento di grande gioia e soddisfazione per la comunità, che ha potuto finalmente godere di un luogo accogliente e funzionale.

Successivamente, è stata organizzata una degustazione dei prodotti tipici locali, preparati con cura dallo staff dell’associazione, dalle donne e mogli degli allevatori e dal GAL Kroton, che ha allestito un proprio stand. Inoltre, il sig. Pasquale Foresta ha mostrato abilmente la lavorazione del latte per ottenere formaggi freschi, suscitando l’interesse di tutti i presenti.

L’associazione desidera ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento. Innanzitutto, gli sponsor, tra cui agricolturabiotesoriere di Tesoriere Roberto e Tecnova di Piero Trivolo, così come tutti gli esercizi commerciali mesorachesi e non, e i privati cittadini che hanno offerto un contributo economico.

Un ringraziamento speciale è rivolto al Comando Carabinieri di Mesoraca, alla Polizia Locale di Mesoraca, alla Croce Rossa Italiana, alla Prociv-arci Mesoraca e ai ragazzi del Maneggio Villaggio Fratta, che hanno fornito il loro sostegno in termini di sicurezza e assistenza. Un riconoscimento va anche a Durante Tommaso per la pubblicità, a Maria Longo e alla sua associazione “Noi per gli altri”, nonché alla La Maruca e all’Associazione “Le Città Visibili”, che hanno affrontato con determinazione l’intero percorso, vivendo un’esperienza unica.







ADVERTISEMENT

Si desidera inoltre ringraziare Emiliano Innocenti, membro dell’associazione, per la sua abilità nel creare giochi interamente in legno che hanno permesso ai più piccoli di trascorrere una giornata all’insegna del divertimento. L’evento è stato allietato anche dalla musica di Carmine Scavo e Serafino, che hanno contribuito a creare un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Un ringraziamento particolare va a CristianoVideographer e Tonino Parisi YouTuber, che hanno documentato l’intera transumanza sin dalle prime ore del mattino, sia con riprese video che con interviste. Non possiamo dimenticare gli scatti fotografici di Mimmo Greco Ph dell’associazione “Città Visibili”, che hanno immortalato i momenti più significativi dell’evento.

Infine, il più sentito ringraziamento va agli allevatori, che ogni anno percorrono chilometri di strada con determinazione e sacrificio, rievocando una tradizione pastorale secolare. Grazie alla loro passione e collaborazione, l’evento è stato un grande successo.

Non possiamo dimenticare di ringraziare la popolazione mesorachese e quella dei paesi limitrofi, che hanno partecipato numerosi all’evento, dimostrando un forte attaccamento alle proprie tradizioni e al patrimonio culturale della regione.

La transumanza del bestiame 2023 è stata una giornata indimenticabile, che ha celebrato l’importanza delle radici culturali e della comunità locale. L’associazione Villaggio Fratta e il Comune di Mesoraca si augurano di poter continuare a promuovere eventi simili in futuro, per preservare e valorizzare le tradizioni della Calabria.