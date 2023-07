Continua l’attività di vigilanza ambientale e di controllo del litorale da parte degli uomini della Guardia Costiera di Crotone.

In data 04 luglio 2023, sulla scorta di una mirata attività di indagine i militari della Guardia Costiera di Crotone hanno accertato, in località Seleno del Comune di Isola Capo Rizzuto, la presenza di un mezzo meccanico intento nella movimentazione di massi in un tratto di costa ricadente in un sito tutelato dell’Area Marina Protetta.

Nell’immediatezza, si è proceduto a fermare i lavori e si è constatata, nello specchio acqueo antistante il tratto di costa in parola, la presenza di massi ciclopici di recente posizionamento. Nell’area si è rilevata, altresì, la presenza di n. 15 plinti in cemento, asserviti a punti di ormeggio nei quali risultavano ormeggiate alcune unità da diporto.

Successive verifiche hanno permesso di riscontrare che i lavori erano stati effettuati in assenza delle necessarie autorizzazioni e che l’attività illecita di movimentazione di massi, era finalizzata alla realizzazione di una barriera a protezione dai marosi e quindi di un piccolo porticciolo turistico. Nel tratto di costa in oggetto sono stati rilevati anche lavori di livellamento arenile e lavori di riprofilatura e di rimodellamento di un versante/scarpata.







L’attività dei militari si è conclusa in data 05 luglio con il deferimento all’Autorità Giudiziaria del soggetto rinvenuto alla condotta del mezzo meccanico e con il sequestro dell’area interessata dai lavori quantificata in complessivi mq 2000 circa.

La Guardia Costiera di Crotone continuerà nei prossimi giorni ad effettuare controlli ambientali e demaniali finalizzati a salvaguardare l’ambiente marino e costiero, considerata la particolare funzione di vigilanza specialistica che svolge nelle aree marine protette per la verifica del rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale.