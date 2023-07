Share on Twitter

In seguito a un incontro tra Nico Capalbo, rappresentante di Nursind, e il Dott. Martino Rizzo della Direzione Generale dell’ASP di Cosenza, sembra che si sia molto vicini alla modifica del Decreto 64. Questa notizia è accolta con grande interesse, poiché potrebbe portare importanti cambiamenti nel sistema sanitario locale.

Uno dei problemi più gravi affrontati in tutto il territorio nazionale, ma particolarmente sentito in Calabria, è la carenza di medici. Secondo le dichiarazioni del Dott. Rizzo, questa carenza verrà affrontata grazie all’arrivo di professionisti cubani impegnati in missione nella Regione Calabria. Questi nuovi professionisti saranno di grande aiuto nel colmare le lacune nelle ore specialistiche ambulatoriali e forniranno supporto nell’implementazione del nuovo assetto dei servizi di emergenza e urgenza.

L’annuncio della prossima modifica del Decreto 64 rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle cure sanitarie nella regione. Gli sforzi per l’ammodernamento del sistema sono già stati avviati, evidenziando l’impegno delle autorità sanitarie nel fornire una migliore assistenza ai cittadini.

La situazione in Calabria richiede un’attenzione particolare, e l’arrivo dei professionisti cubani rappresenta una risposta concreta alle esigenze urgenti del territorio. Grazie al loro contributo, si potrà migliorare l’accesso alle cure specialistiche e garantire una maggiore efficacia nei servizi di emergenza e urgenza.







È auspicabile che la modifica del Decreto 64 avvenga al più presto, consentendo di apportare i necessari aggiornamenti al sistema sanitario calabrese. Questo rappresenterà un importante passo avanti nel garantire a tutti i cittadini un’assistenza sanitaria adeguata e di qualità.

L’intera comunità locale guarda con fiducia a queste iniziative e si augura che i risultati raggiunti possano rappresentare un esempio positivo anche per altre regioni italiane che affrontano sfide simili nella fornitura delle cure sanitarie.

Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi riguardanti la modifica del Decreto 64 e i lavori di ammodernamento in corso, fornendo aggiornamenti tempestivi sulla situazione sanitaria nella regione calabrese.