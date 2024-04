Calendario eventi dal 1 giugno al 30 settembre. Si punta su identità e tradizioni culturali

Promozione e valorizzazione dell’identità, delle tradizioni e del patrimonio culturale.

E’ questo il filo conduttore delle varie proposte che arricchiranno il cartellone dell’estate cariatese. E’ quanto è emerse nel corsodell’incontro organizzato con gli operatori turistici, le categorie settoriali e le associazioni del territorio per raccogliere suggerimenti, proposte ed idee in vista della programmazione estiva.

Il Sindaco Cataldo Minò insieme al delegato ai Servizi Turistici Antonio Scarnato e alla delegata ai Servizi Cultura ed Istruzione Alda Montesanto hanno sottolineato la volontà di plasmare i vari eventi nell’arco temporale che va dall’ 1 giugno al 30 settembre evitando, tassativamente, accavallamenti, nella stessa serata, di manifestazioni patrocinate dall’Amministrazione comunale.







L’invito del Primo cittadino Cataldo Minò è <<a rimboccarsi le maniche, a puntare sull’identità e a costruire insieme qualcosa che possa ripetersi, crescere negli anni e diventare attrattivo come è successo ad esempio per Melpignano, comune salentino più piccolo di Cariati, che ogni anno richiama centinaia di migliaia di presenze per “La notte della Taranta”>>. Il Sindaco ha rivolto poi un appello, soprattutto ai ristoratori, <<a tenere duro, nonostante le difficoltà, e cercare di rimanere aperti anche nel mese di settembre per evitare che chi viene a visitare Cariati in quel periodo trovi tutto chiuso e sia costretto a spostarsi dal nostro comune. E, sempre ai ristoratori, l’invito a valorizzare ed offrire i piatti tipici della nostra tradizione da abbinare a vini locali>>.

La delegata alla Cultura Alda Montesanto ha sottolineato la necessità <<di puntare sulla qualità più che sulla quantità degli eventi, creando iniziative – ha affermato—che siano facilmente realizzabili, che lascino il segno e che non siano un semplice copia e incolla di altre manifestazioni>>. Ha inoltre rivolto l’invito alle associazioni a <<proporre manifestazioni in grado di valorizzare il nostro patrimonio culturale e la nostra identità così da renderlo un’attrazione anche per quanti desiderano trascorrerele proprie vacanze nella nostra cittadina e per i visitatori dei paesi limitrofi. Senza tale scopo e spirito– ha spiegato- gli eventi potrebbero perdere significato, trasformandosi in mere riunioni interne prive di un impatto tangibile e non sarebbero in grado di soddisfare le esigenze della comunità, né di ottenere il sostegno necessario dall’amministrazione comunale>>.

Il delegato ai Servizi Turistici Antonio Scarnato, sottolineando il largo anticipo con cui ci si è mossi quest’anno, ha assicurato che <<la rassegna estiva sarà presentata già per metà maggio e che, oltre alle nuove iniziative, che si possono far pervenire all’ente entro il 30 aprile, tenderà a valorizzare e riproporre gli eventi che già lo scorso anno sono stati particolarmente riusciti ed apprezzati dai visitatori>>. Tra questi, il concerto di pianoforte in riva al mare “Note d’Alba”; il festival della poesia “PoeMare”; la rievocazione storica dell’associazione Karis; varie iniziative organizzate dalla Proloco che puntano a valorizzare il nostro artigianato; spettacoli teatrali. E, inoltre, rientrano nel cartellone estivo, gli interessanti e variegati eventi promossi dal MuMAM, il civico museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni.