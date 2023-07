È stata proclamata la vincitrice della terza tappa di Miss Italia Calabria: Miss Egea è Gessica Vanzillotta.

La fascia di Miss Rocchetta Bellezza è stata consegnata alla seconda classificata Francesca Mazzei. La fascia di Miss Framesi è andata alla terza classificata Jennifer Stella. La quarta classificata è Grace Melody Lento, la quinta classificata è Anna Chiappetta, la sesta classificata è Annamaria Antronache.

Le selezioni dell’ambito concorso di bellezza hanno portato le aspiranti miss e il pubblico nella pittoresca località di Rose. Un piccolo Comune immerso nelle colline della Calabria, noto per la sua bellezza incontaminata e la combinazione perfetta di natura, cultura e tradizione. Una delle attrazioni principali della città è il suo centro storico, un affascinante labirinto di stretti vicoli e antiche abitazioni in pietra. Questo borgo racconta la storia millenaria del paese e consente ai visitatori di fare un salto nel passato, ammirando l’architettura tradizionale e i dettagli artistici che caratterizzano le facciate delle case.







Ieri sera, la piazza adiacente al ristorante “Al terrazzo” è stata il palcoscenico di una competizione di grande prestigio che ha consentito alle aspiranti miss in gara di brillare in tutto il loro splendore. Bellezza, stile, grinta ed eleganza hanno fatto da sfondo alle selezioni di questa nuova tappa di Miss Italia Calabria. L’evento ha catturato l’attenzione del pubblico. Le ovazioni e gli incoraggiamenti per le concorrenti in gara, anche sui canali social della kermesse, hanno reso l’atmosfera ancora più elettrizzante.

Obiettivo principale di ogni edizione di Miss Italia Calabria, organizzata con grande impegno dall’esclusivista regionale Linda Suriano, titolare della Carli Fashion Agency, è mettere in evidenza il talento delle aspiranti miss e degli ospiti, nonché valorizzare le tradizioni e i dialetti dei luoghi che ospitano le selezioni. L’intento è far sì che sempre più persone possano apprezzare l’unicità e la ricchezza della nostra splendida Regione.

In ogni serata di questa entusiasmante stagione, rivivremo la storia di Miss Italia, dal 1939 fino ai giorni nostri, attraverso coinvolgenti sketch. Sul palco, le allieve del corso teatrale della Carli Fashion Academy, guidate da Francesca Marchese, hanno dato vita a performance coinvolgenti, con testi scritti da Carola Cesario. Le raffinate coreografie del corpo di ballo, curate da Lia Molinaro, hanno aggiunto un tocco di grazia e dinamismo allo spettacolo. Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’impeccabile direzione artistica di Linda Suriano.

La serata è stata presentata con grande energia dalla stessa Suriano e da Larissa Volpintesta, che hanno saputo intrattenere il pubblico con carisma e professionalità. Lo spettacolo è stato ulteriormente impreziosito dall’interpretazione canora del cantautore Claus Laugelli che ha regalato al pubblico un momento musicale coinvolgente sulle note del suo brano “Carta straccia”, “One” degli U2 e “Mentre tutto scorre” dei Negramaro.

A proclamare la vincitrice della terza di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Eduardo Chiappetta (Polizia stradale), Roberto Barbieri (sindaco del Comune di Rose), Danny Molinaro (imprenditore), Emilio Fedele (rappresentante), Stefano Tenuta (impiegato della Prefettura), Palma Serrao (insegnante), Franco Pichierri, Daniele Spadafora (CosenzApp), Donatella Pascali (Parole di vita), Giuseppe Pirillo (in rappresentanza di Framesi).

Miss Egea ha confessato di essere: «Emozionata e felicissima. Questa è la terza tappa a cui partecipo. Voglio godermi tutte le serate di Miss Italia e vivere al meglio questa esperienza. Attualmente, lavoro in un centro di parrucchieri. Il mio sogno è aprire un salone di bellezza tutto mio».

Michele Covello, titolare dell’azienda Egea e del ristorante “Al terrazzo” che ha ospitato la terza tappa di Miss Italia Calabria nel Comune di Rose, ha dichiarato che: «Accogliere le selezioni di questo concorso di bellezza di portata nazionale offre grande visibilità alla mia attività e al mio territorio».

Linda Suriano, esclusivista di Miss Italia Calabria, ha evidenziato che: «È stata una serata bellissima. Per il terzo anno abbiamo eletto Miss Egea. In passato, la miss Francesca Carolei che ha conquistato questa fascia, successivamente, ha vinto Miss Italia Calabria. Possiamo dire che Michele Covello è un portafortuna. Come sempre, è stato molto ospitale. Nonostante l’emozione, ciascuna concorrente ha dato il meglio di sé. Ognuna si è messa in gioco mostrando la propria personalità e grande umiltà. Dietro le quinte, ho notato che c’è una sana competizione. Le ragazze sono collaborative. È bello che nei concorsi di bellezza ci siano anche questi esempi: le concorrenti si sostengono a vicenda ed esultano per la vittoria delle proprie compagne di viaggio. Ci aspetta una stagione molto impegnativa ma emozionante. Questa sera, faremo tappa a Parenti. Le iscrizioni sono ancora aperte, quindi invito chi volesse partecipare a candidarsi sul sito ufficiale di Miss Italia».