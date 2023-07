Continua senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Crotone che, nel pomeriggio di sabato scorso, hanno arrestato P.A, noto pregiudicato di Scandale.

Gli uomini della locale Stazione dei Carabinieri, nel corso di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel piccolo comune della Valle del Neto, si accorgevano di un continuo “via vai” di noti tossicodipendenti, locali e non, all’interno di un’abitazione situata nella Frazione Corazzo. Dopo un breve ma efficace servizio di osservazione, controllo e pedinamento, i militari della Stazione di Scandale, con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza di Crotone, decidevano di perquisire l’appartamento: il “blitz” permetteva di rinvenire diverse quantità di stupefacente del tipo “hashish” e “cocaina”, oltre che a svariate sostanze da taglio e materiali per il confezionamento. Inoltre, nella stessa circostanza, si appurava la detenzione illegale di oltre 100 munizioni di vario calibro, opportunamente sottoposte a sequestro penale.







ADVERTISEMENT

Per tali regioni, P.A. veniva arrestato per le ipotesi di reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nonché per la detenzione senza licenza di munizioni per come previsto dalla legislazione sulle armi.

A seguito di giudizio direttissimo tenutosi presso il Tribunale di Crotone, nei confronti dell’odierno indagato veniva disposta la custodia cautelare in carcere e per questo veniva condotto presso la Casa Circondariale della città pitagorica, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di successivo rito abbreviato.