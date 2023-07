Il 18° Premio Antica Krimisa torna a Cirò, con quattro serate di teatro amatoriale coinvolgente e emozionante. Le compagnie teatrali si esibiscono dal 23 luglio al 2 agosto, promettendo spettacoli indimenticabili per un pubblico affezionato e appassionato.

Cirò, 22 luglio 2023 – È con grande entusiasmo che, domani, 23 luglio alle ore 21.00, prenderà il via il 18° ‘Premio Antica Krimisa’, una rassegna teatrale a premi dedicata al teatro amatoriale. L’evento avrà luogo nella suggestiva cornice di Piazza della Legalità a Cirò e vedrà la partecipazione di quattro compagnie teatrali in quattro serate indimenticabili, con spettacoli in programma anche il 27 e il 30 luglio e il 2 agosto.

Il brulicare dell’arte e della cultura riempirà l’aria di Cirò durante queste serate speciali, che rappresentano un’occasione imperdibile per gli amanti del teatro e per coloro che desiderano scoprire le emozioni che solo la scena sa regalare. La kermesse, giunta alla sua 18a edizione, continua a catturare il cuore del pubblico locale e dei visitatori, grazie alla passione e alla dedizione delle compagnie teatrali che partecipano.

Il primo spettacolo in concorso, in programma per la serata inaugurale, è intitolato ‘Stessa spiaggia, stesso mare’ e sarà portato in scena dalla compagnia teatrale ‘I Visionari’. Un titolo che evoca ricordi di estati passate, amori, avventure e momenti di riflessione, promettendo di trasportare gli spettatori in un viaggio emozionale che rimarrà impresso nei loro cuori.

Gli organizzatori del premio si aspettano una grande partecipazione del pubblico locale, con affezionati spettatori che affolleranno Piazza della Legalità per tifare e sostenere le compagnie teatrali in gara. Il Premio Antica Krimisa rappresenta un’occasione preziosa per il teatro amatoriale di esprimersi e condividere la propria arte con la comunità, contribuendo a rafforzare il legame tra artisti e pubblico.

La passione, la creatività e il talento delle compagnie teatrali trasformeranno queste serate in autentici spettacoli di arte e bellezza, offrendo al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente. La giuria, composta da esperti del settore, avrà il compito di valutare le performance e decretare il vincitore, ma la vera vittoria sarà l’energia e l’emozione che si sprigioneranno dal palco.

Quindi, non resta che segnare in agenda queste date e prepararsi a vivere delle serate indimenticabili immerse nel magico mondo del teatro. L’invito è esteso a tutti: residenti, turisti, giovani e adulti, perché il teatro è una forma d’arte che unisce e coinvolge ogni anima sensibile alla bellezza e all’emozione delle storie raccontate attraverso la recitazione.







Cirò si appresta a vivere un’estate all’insegna della cultura, grazie al 18° Premio Antica Krimisa. L’arte teatrale riempirà le serate estive di magia e passione, con l’obiettivo di lasciare un segno indelebile nel cuore di tutti coloro che parteciperanno a questa straordinaria rassegna.

Vi aspettiamo numerosi, pronti a tuffarvi in un mondo di emozioni e a sostenere con calore e affetto il teatro amatoriale, fiore all’occhiello di una comunità unita dalla passione per la cultura e l’arte. Il 18° Premio Antica Krimisa è pronto a prendere il via, e il sipario si alzerà sulla scena emozionante e coinvolgente del teatro amatoriale!