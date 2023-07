Una commedia irresistibile sotto le stelle di Cirò: emozioni, risate e riflessioni al Premio Antica Krimisa con la compagnia Codex di Rossano.

Cirò si prepara ad ospitare un evento teatrale di grande spessore, all’insegna della passione per l’arte e della condivisione di emozioni. Il 27 luglio 2023, alle ore 21:30, la piazzetta della legalità si trasformerà in un vero e proprio Gran Teatro per accogliere il pubblico desideroso di immergersi nella magia delle performance teatrali.

La protagonista della serata sarà la compagnia Codex di Rossano, pronta a regalare al pubblico una commedia dal titolo suggestivo: “Volpi e Galline, riunione ‘e gurpe, mort’ e gaddin”. Le vicende di una famiglia un po’ particolare saranno portate in scena con maestria e talento dagli interpreti della compagnia, promettendo di far scaturire numerose risate tra gli spettatori. L’umorismo e la comicità delle situazioni si intrecceranno con momenti toccanti e riflessivi, per un’esperienza teatrale completa ed emozionante.

L’attesa per questa XVIII edizione del Premio Antica Krimisa è palpabile, con un’atmosfera serena e di festa che avvolge la piazzetta della legalità. Il calore del pubblico e la passione degli artisti si uniranno in un’unica sinergia, trasformando la serata in un’occasione indimenticabile per tutti gli amanti del teatro e per coloro che desiderano scoprire le emozioni uniche che solo la scena sa regalare.







La Compagnia Codex di Rossano porterà la propria arte e il proprio impegno sul palco, mettendo in scena una commedia coinvolgente, capace di coinvolgere e divertire il pubblico di tutte le età. I talentuosi interpreti daranno vita a personaggi indimenticabili, regalando uno spettacolo ricco di risate e momenti di profonda riflessione.

La XVIII edizione del Premio Antica Krimisa promette di essere un vero e proprio trionfo dell’arte teatrale, con la partecipazione del pubblico che darà ulteriore valore e significato alle performance degli attori. Cirò si conferma così un luogo d’incontro e di celebrazione dell’arte, dove la magia del teatro si fonde con la bellezza del territorio circostante.

Vi aspettiamo numerosi il 27 luglio alle ore 21:30 per condividere insieme le emozioni e la passione del teatro, in un’esperienza che rimarrà impressa nei cuori di tutti i presenti. Non mancate all’appuntamento con il Gran Teatro al Premio Antica Krimisa: una serata indimenticabile all’insegna della cultura, dell’arte e dell’emozione.