La XVIII^ Edizione del Premio Antica Krimisa continua con la terza serata, coinvolgendo un pubblico partecipe ed attento. Grazie al voto popolare e alla giuria tecnica, sarà decretata la compagnia vincitrice.

L’appuntamento è per il 30 luglio, quando gli amici della compagnia La Torre di Torre Melissa saliranno sul palco con lo spettacolo “Follie di Amore”. La trama ci porterà a seguire le vicende di un Marchese libertino, che in un tipico scenario della commedia classica, sarà vittima dei suoi tanti vizi e pochissime virtù. Non mancate a questo divertente evento!