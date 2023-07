Crucoli Torretta è stata la cornice di un evento indimenticabile nei giorni 22 e 23 luglio 2023: la manifestazione “The Best of Talent” del produttore Gianni Saija. Il palco è stato il trampolino di lancio per molti aspiranti artisti che si sono esibiti con passione e talento, ma due ospiti straordinari hanno rubato la scena e incantato il pubblico: il celebre pianista bendato, OrlandoPio Guerra, vincitore di numerosi premi nazionali, tra cui “Mister Genio Artistico 2023”, “Mister The Best of Talent 2023”, e “Talento dell’Anno 2023”; e la rinomata cantante internazionale indonesiana, Atuna, famosa in America e portavoce di pace nel mondo, presente per la prima volta in Calabria.

La serata è stata un vero e proprio trionfo dell’arte e del talento, con OrlandoPio Guerra che ha dimostrato ancora una volta la sua maestria unica nel suonare il pianoforte bendato, un’abilità eccezionale che ha continuato a suscitare l’ammirazione di pubblico e critica. Il pianista ha annunciato di essere pronto per un tour in tutta Italia, portando il suo repertorio magico e coinvolgente in molte città del paese.

Accanto a lui, Atuna ha rapito i cuori degli spettatori con la sua voce angelica e la sua presenza carismatica. La cantante, già famosissima in America, ha finalmente calcato il suolo calabrese, lasciando il segno con la sua performance indimenticabile. La sua musica ha toccato le corde dell’anima e, con la sua veste di portavoce di pace, ha trasmesso un messaggio di amore e armonia, unendo il pubblico in un’esperienza unica.







Dopo il grande successo dell’evento a Crucoli Torretta, il viaggio di OrlandoPio Guerra e Atuna continua, con appuntamenti fissati negli studi di Canale Italia e in diversi eventi sparsi per tutta Italia. Saranno occasioni imperdibili per chiunque voglia immergersi nella magia di questi eccezionali talenti.

Un sentito ringraziamento va al Sindaco Cataldo Librandi, che ha sostenuto l’organizzazione dell’evento, e agli instancabili organizzatori Gianni Parrella e Francesca Aloisio, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile. La provincia di Crotone ha avuto l’onore di ospitare un’esperienza indimenticabile, un incontro con l’arte, la passione e la creatività che ha lasciato il segno nel cuore di tutti i presenti.

“The Best of Talent” è stata l’occasione perfetta per scoprire e celebrare il talento emergente e le star consolidate, dimostrando che l’arte è un linguaggio universale capace di unire le persone e trasmettere emozioni che vanno oltre ogni confine. La musica di OrlandoPio Guerra e la voce di Atuna hanno illuminato la notte di Crucoli Torretta e il ricordo di questa serata speciale continuerà a risplendere nel panorama culturale della regione calabrese.