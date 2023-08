Nella calda serata del venerdi 4 agosto 2023, Strongoli si è vestita a festa per celebrare l’inaugurazione ufficiale dell’Inter Club Strongoli, un’entusiasmante iniziativa nata dalla passione e dall’impegno di un gruppo di tifosi neroazzurri. L’evento ha attirato numerosi amanti del calcio e cittadini curiosi, trasformando la serata in un’esplosione di colori, emozioni e unione.

L’Inter Club Strongoli ha preso vita grazie alla dedizione di un gruppo di amici che, spinti dalla fede incrollabile per la loro squadra del cuore, hanno deciso di creare una comunità ufficiale con statuto regolarmente registrato. L’obiettivo primario di questo nuovo club è quello di avvicinare ancora di più i tifosi all’Inter, organizzando trasferte, eventi e iniziative che promuovano il calcio e valorizzino il territorio in cui vivono.

La cerimonia di inaugurazione, tenutasi in un locale a piano terra in viale Magna Grecia, è stata caratterizzata da una grafica accattivante e un allestimento curato nei minimi dettagli. Gigantografie a colori, pareti verniciate a tema con le iconiche strisce verticali nerazzurre hanno creato l’atmosfera perfetta per celebrare la gloriosa storia dell’Inter.

L’origine della squadra risale al lontano 9 marzo 1908, quando venne fondata con l’ambizioso nome di “Internazionale” per sottolineare il senso di fratellanza con il mondo. I colori scelti, il nero e l’azzurro su sfondo dorato delle stelle, hanno da allora incantato milioni di tifosi, rendendo l’Inter una delle squadre più amate e seguite al mondo.

Durante la serata di inaugurazione, l’atmosfera di leggerezza e spensieratezza ha conquistato tutti i presenti, mentre gli organizzatori hanno trasmesso un senso di tranquillità e serenità, frutto del loro impegno instancabile e della passione per il club. Palloncini, bandiere, gadgets dell’Inter e fuochi d’artificio hanno completato lo spettacolo, regalando un’esperienza indimenticabile ai partecipanti.

Il direttivo del nuovo club è guidato da Filippo Brasacchio, il presidente, affiancato da Domenico Vetere come vice presidente, Davide Zito come segretario e Gianluigi D’Urso come tesoriere. A completare il team ci sono i consiglieri Giacinto Aloe, Antonio Vetere, Pietro De Tursi e Antonio Gabriele, che condivideranno la responsabilità di portare avanti questa entusiasmante avventura.







L’Inter Club Strongoli si apre a tutti i tifosi interisti dei comuni limitrofi, invitandoli a diventare soci e partecipare attivamente alle attività del club. Per aderire, è sufficiente contattare il direttivo attraverso le pagine ufficiali dei canali social Instagram, Facebook e TikTok.

Il successo dell’inaugurazione ha sancito l’inizio di un nuovo capitolo nel rapporto tra l’Inter e i suoi fedeli sostenitori di Strongoli e dintorni. Il club si pone come un punto di riferimento per tutti coloro che condividono la passione per il calcio e per la gloriosa maglia nerazzurra, augurando strepitose vittorie e una connessione sempre più profonda tra la squadra e la comunità locale.