Quattro giorni di grande musica, dodici concerti, oltre cinquanta artisti.

Sono gli ingredienti del Kroton Jazz Festival che dal 10 al 13 agosto vedrà impegnati nel palcoscenico naturale della Villa Comunale il meglio del Jazz italiano ed internazionale.

L’iniziativa che rientra nel Crotone Summer 2023, il cartellone degli eventi estivi promosso dal Comune di Crotone, è stata presentata questa mattina nella Sala Margherita dal sindaco Voce, dal vice sindaco Sandro Cretella e dall’assessore al Turismo Maria Bruni.

Un appuntamento che l’amministrazione ha fortemente voluto che spazia nel variegato mondo della musica jazz e che prevede tre concerti al giorno con quattro “guest star”: il 10 agosto la Banda Osiris, l’11 agosto Dario Deidda, il 12 agosto Karima e il 13 agosto Gegè Telesforo.







ADVERTISEMENT

Ed insieme a loro Ferruccio Messinese Jazz Trio, Diffusion Jazz Band meets Umberto Scida, Pino Delfino e Joy De Vito Duo, Francesco Scaramuzzino Quartet, R.C.R. Trio, Francesco Miniaci Quartet, Francesco Pappaletto e Domenico Ettore Duo, Bruno Marrazzo Quartet.

Ogni sera, dal 10 agosto a partire dalle 19.30, tre concerti con ingresso gratuito nel segno della grande musica, del divertimento, della socializzazione.

Il sindaco Voce ha ringraziato gli uffici per il lavoro che stanno realizzando, non solo in relazione a questo ultimo evento e che ha permesso di realizzare un cartellone estivo con una serie di appuntamenti che stanno riscontrando l’apprezzamento dei cittadini e degli ospiti della città.

Il vice sindaco Cretella si è soffermato sugli appuntamenti del Kroton Jazz evidenziando che accanto ai grandi nomi del Jazz nazionale ed internazionale c’è spazio anche per talenti locali

L’assessore Bruni ha confermato che gli appuntamenti estivi si stanno rivelando anche un momento di attrazione per i turisti ospiti della città.