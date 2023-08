Un atto di generosità che salva vite: AVIS Cutro e la XIV Giornata del Donatore a Le Castella.

Sabato 5 agosto si è svolta presso Le Castella la XIV Giornata del Donatore, un importante evento organizzato dall’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) di Cutro. Durante questa giornata dedicata alla solidarietà e all’aiuto verso chi ha bisogno, sono state raccolte ben 28 sacche di sangue, dimostrando l’importante impegno e la generosità della comunità locale.

Presso il piazzale delle scuole elementari “Gioacchino da Fiore”, è stato allestito un centro mobile di raccolta sangue, dove 32 persone si sono presentate per donare. Questo gesto di altruismo e solidarietà è fondamentale per garantire un adeguato approvvigionamento di sangue per le necessità mediche e chirurgiche.

Il presidente dell’associazione AVIS di Cutro, Giovanni Apa, ha espresso la sua gratitudine nei confronti di tutti i donatori che hanno partecipato all’evento. Questi gesti di generosità fanno la differenza nella vita di molte persone, offrendo una speranza di guarigione e di vita migliore a coloro che affrontano gravi problemi di salute.







Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche al Comune di Isola di Capo Rizzuto, che ha collaborato attivamente con AVIS Cutro mettendo a disposizione i locali necessari per la raccolta del sangue. La sinergia tra l’associazione e le istituzioni locali è un elemento fondamentale per il successo di iniziative così importanti.

In un mondo in cui la solidarietà e l’aiuto reciproco sono più cruciali che mai, eventi come la XIV Giornata del Donatore dimostrano quanto possa essere forte e coesa una comunità che si unisce per una causa nobile. L’AVIS di Cutro ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento fondamentale per la salute e il benessere della comunità, promuovendo l’importanza della donazione del sangue e salvando vite umane in modo concreto e tangibile.