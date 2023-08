Locri, 27 Agosto 2023 – Una serata di grande rilevanza e prestigio ha avuto luogo l’altra sera presso la biblioteca G. Incorpora nel maestoso palazzo Nieddu del Rio a Locri, Reggio Calabria. L’evento, orchestrato dal rinomato regista Pasquale Giordano, in collaborazione con l’Assessore Domenica Bumbaca del Comune di Locri, è stato un omaggio alle eccellenze della Locride.

Tra i momenti culminanti della serata, spicca l’assegnazione del premio dell’associazione cinematografica Mesoraca Film a persone e istituzioni di spicco. La grafica del premio, un capolavoro dello studio fotografico “Il Rullino dei Ricordi” di Carmine Gigliotti, ha aggiunto ulteriore prestigio all’evento.

Un tributo speciale è stato dedicato al giovane Salvatore di Platì, tragicamente scomparso in un incidente stradale. Un premio è stato attribuito alla comunità di Platì, riconoscendo la loro umiltà e accoglienza. Il sindaco Rosario Sergi ha ritirato il premio, sottolineando l’impegno dell’amministrazione comunale nel favorire lo sviluppo del territorio.







Inoltre, l’Amministrazione Comunale di San Luca ha ricevuto un premio speciale, ritirato dal Sindaco Bruno Bartolo. Il Sindaco ha sottolineato la collaborazione tra i sindaci dei territori circostanti per far valere le necessità locali presso le istituzioni competenti.

L’evento ha anche celebrato il talento sportivo e la leadership, premiando i presidenti delle squadre di calcio di serie D: l’Avvocato Francesco Giampaolo dell’Asd San Luca 1961 e l’Avvocato Giuseppe Mollica dell’Ac Locri 1909.

L’attenzione si è poi spostata sulla Scuola Cinematografica della Calabria, recentemente accreditata, la quale promette di portare notevoli vantaggi alla regione attraverso la formazione di nuovi talenti nel campo cinematografico.

La Fondazione Corrado Alvaro ha ricevuto un meritato riconoscimento per il suo contributo attraverso eventi e presentazioni di libri. Corrado Alvaro, autore di fama internazionale, è stato ricordato come uno dei più grandi scrittori e poeti d’Italia.

Inoltre, sono stati premiati il rinomato pasticcere internazionale Alessandro Saccomando, e il maestro sarto Francesco Giorgi, celebre nell’alta sartoria a livello globale.

La serata ha celebrato anche due icone sportive locali: il promettente calciatore Antonio Pelle e il veterano Domenico Carbone, entrambi rappresentanti dell’Asd San Luca.

Infine, l’Usd Africo ha ricevuto un premio speciale per la sua determinazione e resilienza, rappresentando il simbolo di chi non si arrende di fronte alle difficoltà.

In chiusura, il regista Pasquale Giordano ha espresso gratitudine per il successo dell’evento, attribuendo il merito all’Assessore Domenica Bumbaca per il suo instancabile impegno a favore della città e per l’approccio umile e determinato con cui affronta ogni sfida.

L’evento è stato inoltre impreziosito dalla proiezione di un docufilm sulla storia del SS. Ecce Homo di Mesoraca, realizzato con la regia di Pasquale Giordano e la supervisione della fotografia e montaggio di Pino Scordamaglia.

L’obiettivo di questa serata è stato quello di fornire ai premiati l’ispirazione per continuare a perseguire i propri sogni e di trasmettere una potente lezione di forza e fiducia: quando si crede in se stessi, non ci sono limiti alle grandi realizzazioni.