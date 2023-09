La Polisportiva Punta Alice, conferma la sua attenzione verso il mondo dello sport a 360 gradi e, dopo avere avviato negli scorsi anni anche la sla promozione del Basket, ieri, venerdì, ha dato vita ad un animato e coinvolgente Open Day, dedicato a questo sport che sempre più richiama bambini e giovani. Guidati dal Coach, Emanuele Del Zaine, con un esperienza sin da giovane sui campi di Reggio Calabria, dove ha praticato il basket nelle giovanili della città dello stretto e che ha messo a disposizione della Polisportiva Punta Alice, le sue competenze e capacità. Un altro settore sportivo che la Polisportiva, come lo statuto prevede, continua a promuovere “per rafforzare caratterialmente, fisicamente e mentalmente ogni atleta che si accinge ad abbracciare la pratica sportiva”, come ci dichiara lo stesso mister Emanuele Del Zaine. Uno sforzo quello della Polisportiva che dopo i brillanti risultati conseguiti negli anni con il settore Calcio e pallavolo, farà appassionare tanti altri giovani al mondo del basket, partendo appunto dal minibasket che è un gioco sportivo che viene praticato in forma ludica per bambini dai 6 ai 16 anni, divenendo così un forte mezzo di educazione motoria, sportiva e sociale. In questa fase appunto il gioco viene insegnato sotto forma di gioco. Così facendo le regole sono presentate progressivamente, imparandole giocando e divertendosi. Forse, come ci dichiara il coach Del Zaine, quest’anno potrebbero essere avviate delle competizioni giovanili a livello provinciale o regionale, che potrebbero coinvolgere i giovani della Punta Alice che è frequentata anche da altri allievi del comprensorio provenienti da Melissa, Strongoli e Casabona. Un Open Day che ha suscitato la curiosità di molti, anche per la scelta della location che è stata, crediamo intelligentemente, individuata sul lungomare sud della città, punto di circolazione di molte auto.







