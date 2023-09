Progetto Ecampus Arte accolta dalla Pro-loco di Cirò presieduta da Emanuela Leonetti , circa trenta studenti provenienti da Turchia e Serbia hanno abbracciato la cultura e l’arte dell’antico borgo dalla figura di Luigi Lilio a Lacinio ai numerosi quadri disseminati nelle chiese di Cirò, ai recenti rinvenimenti dell’antico dipinto attribuito dalla Soprintendenza a San Nicodemo Abate di Cirò, rinvenuto nella chiesa di San Giovanni Battista, ai recenti dipinti di Angeli nella chiesa Santa Maria de Plateis. Tra gli incontri avuti con gli artisti locali, quello del pittore impressionista contemporaneo Giuseppe De Fine il quale ha presentato ai ragazzi i maestri dell’impressionismo da Van Ghog, a Monet a Turner ed il cubismo di Pitagora ed il suo periodo blu e rosa, attraverso una estemporanea realizzata dagli stessi discendi. “E’ stata una settimana faticosa, ma piena di nuove esperienze che penso abbiano cambiato il modo di vedere le cose”- ha detto la presidente Leonetti- “Confrontarsi con culture diverse, vivere quasi 24h al giorno con persone mai viste prima, parlare “only english” per una settimana- prosegue la presidente- mi hanno dato la possibilità di aumentare il bagaglio culturale personale e non solo; queste sono le iniziative da valorizzare nei nostri territori, anche questo è un modo per esportare all’estero la nostra cultura- ha concluso- Leonetti”.







ADVERTISEMENT