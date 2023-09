Mercato chiuso per Il Real Krimisa. Alle 19 del 15 settembre si è chiuso il mercato estivo ed il Real Krimisa sul gong finale ha chiuso l’ultima entrata. Mercato proficuo per la squadra cirotana che conta su 4 nuovi innesti tutti utili alla causa Cirotana; tre innesti sono vecchie conoscenze del futsal cittadino, infatti il portiere De Luca Natale ha indossato le varie maglie delle squadre di calcio a 5 cirotane (Royal fin, Fcd Krimisa ed HellasCirò Marina) nel suo lungo girovagare toccando anche le compagini Crotonesi (Re Artù e Crescendo) ed il Mirto, altro gradito rientro è Zompì Nicodemo cresciuto calcisticamente sui campi della toscana ed una felice parentesi nell’Hellas Cirò Marina; per chiudere i ritorni si registra anche l’arrivo di PiritoGiuseppe che ha calcato maggiormente i campi di calcio a 11 oltre ad aver dato il suo valido contributo all’Hellas Cirò Marina tra il 2016 ed 2020. Giocatori importanti che vanno ad implementare il livello tecnico e di esperienza ad una squadra molto giovane. L’ultimo innesto avvenuto nell’ultimo giorno di mercato è quello del giovane Francesco Gentile arrivato in prestito dalla Roma C5 con la quale ha disputato i campionati Juniores e l’ultimo campionato di A2. Ci viene segnalato che il giocatore era richiesto da diverse squadre dei campionati nazionali, ma grazie alla volontà dello stesso di avvicinarsi a casa si è potuto chiudere questa operazione. Una squadra più competitiva che lasciano aperte le aspettative di tutto il team per il raggiungimento di traguardi importanti.







ADVERTISEMENT