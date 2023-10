Le operazioni di controllo nella filiera ittica continuano ad essere svolte sia in mare che a terra con l’obiettivo di contrastare la pesca illegale e di verificare la tracciabilità e l’etichettatura dei prodotti ittici da parte degli esercizi commerciali.

Di recente, una unità navale della Guardia Costiera ha individuato e sanzionato due subacquei coinvolti in un’attività di immersione non autorizzata all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto. Questa azione mette in luce l’importanza della tutela delle aree marine protette, destinate a preservare gli ecosistemi marini e le specie ittiche. La pesca non autorizzata in tali zone può causare gravi danni all’ambiente marino e alla biodiversità.

Inoltre, ulteriori controlli condotti a terra da parte dei militari della Capitaneria di Porto di Crotone hanno portato al sequestro di due esemplari di cernia bruna (Epinephelus marginatus) presso un esercizio commerciale nel Comune di Isola Capo Rizzuto. Questi due esemplari, con un peso totale di tredici chilogrammi, erano esposti per la vendita ma mancavano della documentazione necessaria per attestarne l’origine e la data di pesca.







A seguito di queste violazioni, è stata emessa una sanzione amministrativa di €1.500,00 per la mancata aderenza agli obblighi comunitari e nazionali in merito alla tracciabilità dei prodotti ittici commercializzati. In aggiunta, è stato disposto il sequestro amministrativo dei suddetti esemplari di cernia.

Dopo aver consultato il servizio veterinario competente dell’ASP di Crotone, è emerso che la tracciabilità dei pesci sequestrati non poteva essere garantita. Di conseguenza, è stata dichiarata la non idoneità di questi pesci al consumo umano, e sono stati distrutti tramite una ditta autorizzata.

Questi episodi mettono in evidenza l’importanza dei controlli nella filiera ittica per garantire il rispetto delle leggi, la sostenibilità della pesca e la sicurezza alimentare dei consumatori. La tracciabilità dei prodotti ittici è fondamentale per consentire ai consumatori di fare scelte informate e responsabili quando si tratta di acquistare prodotti ittici. La protezione delle aree marine protette gioca un ruolo cruciale nella conservazione degli ecosistemi marini e delle specie ittiche. Gli sforzi congiunti delle autorità competenti sono essenziali per garantire il rispetto di queste importanti misure di tutela.