Share on Twitter

Share on Facebook

Nuovo appuntamento della nona stagione concertistica “Incontri Musicali Mediterranei”.

Prosegue l’affermata rassegna musicale Incontri Musicali Mediterranei con il concerto del celebre pianista Maurizio Mastrini, il quale, proseguendo il tour internazionale, ci presenterà il suo nuovo album “Baci” attraverso l’esecuzione di diverse sue composizioni di successo.

Maurizio Mastrini è considerato dai critici uno dei maggiori pianisti e compositori incontaminati del panorama musicale e strumentale internazionale.

Si è diplomato al Conservatorio F. Morlacchi di Perugia e in contemporanea si è perfezionato con il M° Vincenzo Vitale. Compositore e direttore d’orchestra, manifesta la sua massima espressione artistica con il pianoforte.







ADVERTISEMENT

Nato a Panicale, piccola cittadina in Umbria, inizia ad avvicinarsi al mondo del ritmo e della musica a 8 anni, nella bottega del padre, fabbro artigiano e grande appassionato di musica, accompagnando la musica che usciva dalla radio percuotendo rudimentali batterie costruite con i fusti vuoti di vernice.

Negli ultimi anni ha pubblicato 12 album che, con circa 37 milioni di ascolti su Spotify, hanno raggiunto un grande successo, soprattutto tra i giovani.

Il suo nuovo album “Baci” è stato presentato in anteprima in un evento importante nel cuore di Perugia, in occasione del centenario della nascita di Baci Perugina.

Lo spettacolo concertistico è da non perdere, e avrà luogo sabato 14 ottobre, alle ore 19:00, presso il Museo e Giardini di Pitagora di Crotone.