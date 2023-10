Nel corso di una recente visita istituzionale in Calabria, il presidente della Repubblica di Albania, Bajram Begaj, ha avuto l’opportunità di incontrare il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un incontro che ha sottolineato il desiderio di consolidare i rapporti tra Albania e Calabria.

La Calabria, una delle regioni dell’Italia meridionale, ospita la più grande concentrazione di comunità di origine arbereshe nel paese, e la visita del presidente Begaj in questa regione ha rappresentato un’occasione significativa per esplorare e rafforzare i legami culturali e commerciali tra i due territori. Numerosi sindaci dei comuni calabresi, in cui le tracce della diaspora albanese persistono ancora oggi, hanno accolto il capo di stato albanese, molti dei quali indossavano abiti tradizionali, sottolineando l’importanza dell’evento.

Durante l’incontro con il presidente Occhiuto, il presidente Begaj ha espresso gratitudine per l’accoglienza calorosa e l’affetto ricevuti in Calabria. Ha sottolineato il ruolo chiave dell’Italia come porta d’ingresso per l’Albania verso l’Unione Europea e ha evidenziato l’ottima collaborazione politica esistente tra i due paesi. In particolare, ha riconosciuto l’Italia come il principale partner commerciale dell’Albania.







Tuttavia, il presidente Begaj ha condiviso una visione ambiziosa di approfondire ulteriormente i legami tra l’Albania e la Calabria, designando la regione calabrese come un potenziale partner privilegiato. Questo partenariato mira a esplorare nuove opportunità e possibilità di scambi reciproci, a cominciare dal recente collegamento aereo diretto tra Lamezia Terme e Tirana.

Il presidente Occhiuto, a sua volta, ha sottolineato il ruolo significativo della Calabria come la regione in Italia con il più alto numero di comunità arbereshe, contando ben 33 su 50. Questa caratteristica, ha affermato, dovrebbe spingere la Calabria a diventare un ponte tra l’Albania e l’Europa. Ha evidenziato il potenziale di sviluppare relazioni di collaborazione reciprocamente vantaggiose, sia per quanto riguarda lo sviluppo economico che per altri progetti di interesse comune.

Il governatore calabrese ha sottolineato che durante l’incontro con il presidente Begaj sono state discusse molte possibilità di cooperazione che potrebbero portare a vantaggi significativi per entrambe le parti. Ha anche sollecitato il presidente Begaj a fungere da tramite presso il governo albanese per facilitare la collaborazione tra il governo regionale calabrese e quello albanese.

In conclusione, la visita del presidente Begaj in Calabria è stata un importante passo verso il rafforzamento dei rapporti tra l’Albania e la regione italiana, aprendo la strada a nuove opportunità di cooperazione che potrebbero portare a benefici concreti per entrambe le comunità e contribuire alla crescita economica e al legame culturale tra questi due territori.