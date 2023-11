Il Consigliere Provinciale Cataldo Maltese, Capogruppo di Fratelli d’Italia, ha sollevato una fervente critica riguardo alla proposta di Sacal di spostare il centro operativo dei Canadair anticendio dall’aeroporto internazionale di Lamezia Terme a quello di Crotone. Maltese smonta le argomentazioni a favore dell’aeroporto lametino, sostenendo che si tratti di un pretesto per difendere politicamente il territorio, senza basi tecniche e opportunistiche.

Nel suo intervento, Maltese mette in discussione la centralità geografica di Lamezia Terme, evidenziando che le centrali operative dei Canadair in Italia sono solo tre, dislocate a Genova, Roma e Lamezia. Pertanto, la decisione di spostare il centro operativo a Crotone non avrebbe impatti significativi in termini di centralità geografica per l’area del Sud Italia.

Il Capogruppo di FDI smaschera anche l’argomento secondo cui l’aeroporto di Lamezia Terme offre maggiori servizi rispetto a quello di Crotone. Maltese ritiene questa posizione offensiva e dannosa per il territorio calabrese, sottolineando la necessità di basare la scelta su criteri tecnici e opportunistici, anziché su pregiudizi territoriali.







Maltese esprime il suo sostegno alla decisione del Ministro Piantedosi di valutare le condizioni tecniche dello scalo pitagorico per ospitare il servizio dei Canadair anticendio. Afferma che invierà una lettera al Presidente della Regione Roberto Occhiuto, incoraggiandolo a far sentire la sua voce sull’argomento. Maltese auspica un cambiamento di atteggiamento, un’unità territoriale che renda la Calabria più forte e competitiva, superando le divisioni tra territori di “serie A” e “serie B”.

Infine, il Consigliere Provinciale si mostra fiducioso nel futuro, auspicando che la Calabria possa affrontare le sfide unite e solidali, superando le vecchie dinamiche territoriali in favore di una regione più coesa e vincente.