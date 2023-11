La SEDICESIMA stagione teatrale della Cittadina di Cotronei, organizzata e promossa dall’associazione culturale Angolo 12 e che vedrà ancora una volta il patrocinio e la partecipazione della locale Amministrazione comunale, è stata ufficialmente presentata nella data odierna presso il FOYER del Teatro Comunale di Cotronei..

Il Sindaco della cittadina Avv.Antonio Ammirati, supportato dalla presenza e dagli interventi degli Assessori Bevilacqua, Toscano e Fragale e dal consigliere Greco, ha evidenziato l’importanza, anche storica, della stagione teatrale per l’intero territorio della Provincia di Crotone, e confermando come i suoi colleghi sindaci che l’hanno preceduto, il supporto economico dell’Ente anche per questa edizione, che avrà come Madrina d’eccezione la nota conduttrice e show girl di RAI UNO Roberta Morise.

Ad illustrare gli eventi inseriti nel cartellone e a fornire tutte le informazioni utili per come partecipare come pubblico e come associati, è stato il direttore artistico e organizzativo, il promoter turistico e musicale Giuseppe Pipicelli;

Ad aprire il sipario nella data del prossimo 20 gennaio, sarà proprio la bella e brava Roberta Morise con un Talk Show ideato e prodotto da Giuseppe Pipicelli e che la vedrà come assoluta protagonista in veste di cantante e ospite d’onore.

Lo spettacolo, presentato da Antonella Pezzetta, registrerà la partecipazione del pianista Filippo Garruba, reduce dai due concerti italiani con Andrea Bocelli, e poi ancora dalla cantante di tradizioni e musiche popolari Raffaella Caruso e del comico toscano Andy Bellotti protagonista del Mattin Show di VIVA RAI DUE targato Fiorello.







Sabato 24 Febbraio , sarà di scena lo spettacolo teatrale dal titolo “E’ tutto un equivoco” a cura della compagnia teatrale “La Torre”;

Si proseguirà Sabato 23 marzo con la compagnia teatrale “Hercules” che proporrà la commedia in vernacolo dal titolo “Abbasta ma è masculu” con la partecipazione del noto comico Piero Procopio.

Sabato 20 aprile sarà la volta della compagnia teatrale “Apollo Aleo”, che per l’occasione porterà in scena lo spettacolo dal titolo “ Il vecchietto dove lo metto? “

Sabato 4 maggio toccherà ad uno dei più apprezzati cantautori e compositori musicali del panorama artistico nazionale, vincitore come autore di un Festival di Sanremo con il brano TI LASCERO’ ( interpretato da Fausto Leali e Anna Oxa) e di ben sei edizioni dello Zecchino d’Oro ma anche di premi speciali al Festival sia come autore con i brani IO AMO e MI MANCHI (per Fausto Leali), REGALAMI UN SORRISO ( per Drupi) che come cantautore.

Ha scritto anche per Mina, Peppino Di Capri, Fiordaliso, Iva Zanicchi, Flavia Fortunato e Cristina D’ Avena.

Stiamo parlando del maestro FRANCO FASANO, che al Comunale di Cotronei porterà il suo spettacolo dal titolo “IO amo … così ogni tanto mi oriento”.

Alla compagnia teatrale “Il Sorriso”, il compito di chiudere il sipario della stagione, sabato 18 maggio, con la commedia in vernacolo dal titolo “ Tuttu Vicienzu” .

Una stagione brillante e divertente con ampio spazio che verrà dato al Teatro in vernacolo, senza trascurare la musica, e che ancora una volta potrà contare sulla presenza di un pubblico di qualità proveniente da tutto il territorio del Marchesato crotonese e non solo.

La campagna associativa sarà avviata il prossimo 27 novembre e resterà attiva fino al 10 dicembre per i vecchi associati, che avranno diritto di prelazione, per poi continuare fino al 30 dello stesso mese per i nuovi amici e amiche che si vorranno avvicinare al meraviglioso mondo del teatro.